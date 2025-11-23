"Консенсус, досягнутий на зустрічі лідерів “Групи двадцяти” в Йоганнесбурзі цими вихідними, має вагу, незважаючи на бойкот адміністрацією президента США Дональда Трампа", заявив Марк Карні.

За його словами, консенсус, досягнутий на зустрічі лідерів “Групи двадцяти” в Йоганнесбурзі цими вихідними, має вагу, незважаючи на бойкот адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Південна Африка, яка цього року приймає саміт G20, проігнорувала позицію США, опублікувавши декларацію за результатами зустрічі. Трамп наказав відмовитися від участі після повторення спростованого твердження про геноцид білих фермерів-африканерів у ПАР. Вашингтон наполягав, що за відсутності США може бути оприлюднено лише резюме голови заходу.

“Саміт зібрав країни, що представляють три чверті населення світу, дві третини світового ВВП і три чверті світової торгівлі, і це без офіційної участі Сполучених Штатів”, – сказав Карні на пресконференції в Йоганнесбурзі в неділю.

“Це нагадування про те, що центр ваги у світовій економіці зміщується”, – додав він.

Карні обійняв посаду на початку цього року після проведення кампанії, спрямованої проти запровадження Трампом тарифів на свого північного сусіда та припущень, що Канада може стати частиною території США. Карні зосередився на зменшенні залежності канадської економіки від США.