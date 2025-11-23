Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
ГоловнаСвіт

Прем'єр-міністр Канади заявив, що світ може досягти прогресу й без США

"Консенсус, досягнутий на зустрічі лідерів “Групи двадцяти” в Йоганнесбурзі цими вихідними, має вагу, незважаючи на бойкот адміністрацією президента США Дональда Трампа", заявив Марк Карні.

Прем'єр-міністр Канади заявив, що світ може досягти прогресу й без США
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що світ може досягти прогресу з низки питань без США, пише Bloomberg.

За його словами, консенсус, досягнутий на зустрічі лідерів “Групи двадцяти” в Йоганнесбурзі цими вихідними, має вагу, незважаючи на бойкот адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Південна Африка, яка цього року приймає саміт G20, проігнорувала позицію США, опублікувавши декларацію за результатами зустрічі. Трамп наказав відмовитися від участі після повторення спростованого твердження про геноцид білих фермерів-африканерів у ПАР. Вашингтон наполягав, що за відсутності США може бути оприлюднено лише резюме голови заходу.

“Саміт зібрав країни, що представляють три чверті населення світу, дві третини світового ВВП і три чверті світової торгівлі, і це без офіційної участі Сполучених Штатів”, – сказав Карні на пресконференції в Йоганнесбурзі в неділю.

 

“Це нагадування про те, що центр ваги у світовій економіці зміщується”, – додав він.

Карні обійняв посаду на початку цього року після проведення кампанії, спрямованої проти запровадження Трампом тарифів на свого північного сусіда та припущень, що Канада може стати частиною території США. Карні зосередився на зменшенні залежності канадської економіки від США.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies