Стубб і Мелоні поговорили з Трампом про мирний план щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб разом з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні провів розмову з лідером США Дональдом Трампом щодо плану врегулювання війни проти України, пише Bloomberg.
Стубб відмовився уточнювати зміст розмови, лише додав, що перемовини щодо будь-якої формули миру потребують часу і «терпіння».
За словами президента Фінляндії, європейські столиці не знали про пропозицію США до моменту її оприлюднення. Нині над документом працюють 11 зацікавлених держав разом із Вашингтоном, серед них — Канада та Японія.
«Ключовим зараз було б домогтися припинення вогню», — заявив Стубб, додавши, що підтримка України відповідає стратегічним інтересам США.
Стубб раніше пояснював, яку роль він і Мелоні відіграють у контактах Європи з Трампом. За його словами, переговори ведуть передусім великі держави, але Мелоні «втручається», якщо розмова заходить у критичне русло. Завдання Стубба — сформулювати ключові тези так, щоб вони залишили у Трампа чітке враження.
«Розмова була досить спонтанною. Я впевнений, що ми залишимося на зв’язку», — сказав фінський президент і додав, що остаточні параметри документа визначатиме саме президент США.
«У підсумку нічого не ухвалять без зеленого світла від Дональда Трампа... Я обережно оптимістичний, але реалістичний», — резюмував Стубб.
- Володимир Зеленський раніше підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ. Очолив делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- 23 листопада українська делегація розпочала роботу у Женеві щодо узгодження мирного плану. Сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Наступна зустріч відбудеться із делегацією США.
- 21 листопада Financial Times опублікував повний текст “мирного плану Трампа” з 28 пунктів щодо війни між Україною та РФ.
- Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.