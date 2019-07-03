Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт

По данным социологического исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования", проведенного Институтом Горшенина совместно с группой компаний "Эверест", более половины украинцев (57,5%) считают, что профессия программиста точно будет востребована через 5-10 лет. Еще 31,3% выбрали вариант ответа "скорее да". Лишь каждый десятый из опрошенных (10,8%) считает, что эта специальность потеряет свою актуальность. ("Скорее нет" - 4,9%, "точно нет" - 1,5%).

"Уровень интеграции различных профессий непосредственно в сферу компьютерных и информационных технологий ежегодно растет, как и спрос на соответствующие кадры. Именно те специальности, которые основаны на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость по международной статистике - только в США ожидают образования более 500 тысяч новых рабочих мест в данной категории в течение 6-10 лет. Потребность обусловлена спросом: технологии прочно укоренились в жизни общества и масштабируются с каждым днем. При этом важно учитывать и тот факт, что навыки программирования и взаимодействия с ИКТ является безусловным преимуществом в построении успешной карьеры не только в сфере IT - это фактически «проходной билет» к высокооплачиваемой работе в любой сфере деятельности», - подчеркнул президент группы компаний "Эверест" Юрий Чубатюк, комментируя результаты исследования.

Напомним, что социологическое исследование "Раннее программирования как составляющая современного образования" проводился в апреле-мае 2019 года, в нем приняли участие 1000 респондентов.