В ноябре госбюджет недовыполнен на 8,6%

В январе-ноябре госбюджет по доходам выполнен на 94,1%.

В ноябре 2019 государственный бюджет недовыполнен по доходам на 8,6%, или на 8,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 88,830 млрд гривен при плане в 97,169 млрд гривен. Следовательно, госбюджет в ноябре по доходам выполнен с дефицитом в 8,338 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в ноябре составили 80,210 млрд гривен при плане 86,297 млрд гривен, спецфонда – 8,620 млрд гривен при плане в 10,871 млрд гривен.

Поступление Единого социального взноса (ЕСВ) в ноябре составило 23,228 млрд гривен, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель составил 20,204 млрд гривен.

В январе-ноябре госбюджет по доходам выполнен на 94,1%.

Доходы госбюджета за 11 месяцев составили 899,745 млрд гривен при плане в 955,716 млрд гривен.

За 11 месяцев ЕСВ поступило 245,483 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 203,981 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что 2 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал государственный бюджет на 2020 год.