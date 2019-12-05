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Гонтарева вошла в топ-16 женщин мира по версии Financial Times

Экс-глава НБУ вошла в список за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

Гонтарева вошла в топ-16 женщин мира по версии Financial Times
Фото: EPA/UPG

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева вошла в топ-16 женщин, которые вдохновляют, по версии Financial Times. Самым влиятельным женщинам ежегодно в декабре посвящен выпуск FT Weekend Magazine.

Читатели международной деловой газеты назвали 100 самых влиятельных женщин, которые открыли новые возможности в 2019 году или привлекли внимание к некоторым из наиболее важных проблем нашего времени, а редакция выбрала из них 16.

Валерия Гонтарева вошла в список за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

"Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывший руководитель Национального банка Украины, которая столкнулась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее борьбу с коррупцией в Украине", - отметил комментатор издания Джордж Хорсингтон.

В список также вошли эко-активистка Грета Тунберг, американская сенатор Элизабет Уоррен, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, режиссер и сценарист Фиби Уоллер-Бридж, премьер Норвегии Эрна Сульберг.

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