Гонтарева вошла в топ-16 женщин мира по версии Financial Times

Экс-глава НБУ вошла в список за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева вошла в топ-16 женщин, которые вдохновляют, по версии Financial Times. Самым влиятельным женщинам ежегодно в декабре посвящен выпуск FT Weekend Magazine.

Читатели международной деловой газеты назвали 100 самых влиятельных женщин, которые открыли новые возможности в 2019 году или привлекли внимание к некоторым из наиболее важных проблем нашего времени, а редакция выбрала из них 16.

Валерия Гонтарева вошла в список за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

"Отличным кандидатом была бы Валерия Гонтарева, бывший руководитель Национального банка Украины, которая столкнулась со всевозможными атаками, физическими, юридическими и репутационными, за ее борьбу с коррупцией в Украине", - отметил комментатор издания Джордж Хорсингтон.

В список также вошли эко-активистка Грета Тунберг, американская сенатор Элизабет Уоррен, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, режиссер и сценарист Фиби Уоллер-Бридж, премьер Норвегии Эрна Сульберг.