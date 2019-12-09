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Экс-директора одесской "Виктории" отпустили под домашний арест

Адвокаты мотивировали необходимость выпустить их подзащитного плохим состоянием его здоровья.

Экс-директора одесской "Виктории" отпустили под домашний арест

Киевский районный суд Одессы изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса "Виктория" Петросу Саркисяну.

Суд  удовлетворил ходатайство защиты Саркисяна, информирует Думская.

Адвокаты мотивировали необходимость выпустить их подзащитного плохим состоянием его здоровья. Кроме того, все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы не может.

Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 367 УК Украины - "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три девочки из танцевального коллектива "Адель". Пострадавшими по делу суд признал 78 человек.

Воспитательница, ответственная за пожарную безопасность, признала свою вину и получила условный срок с запретом занимать подобные должности.

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