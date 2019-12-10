В Одессе разберут стену сгоревшего колледжа

Спасатели продолжают разбирать завалы в сгоревшем здании одесского колледжа. Пока эксперты решают вопрос о создании каркаса для укрепления стен здания на Троицкой, 25 во внутренний двор. Кроме того, специалисты готовятся разобрать одну из стен здания. Об этом сообщает ГосЧС.

Пресс-служба Одесской мэрии также сообщила, что из-за разборки стрены частично перекроют движение на нескольких улицах.

"10 декабря с 6 часов до конца работ по разборке стены здания по ул. Троицкой будет перекрыто движение по ул. Пушкинской от ул. Успенской до ул. Еврейской", - отметили в мэрии.

В КП «Одесгорэлектротранс» предупредили, что на время ограничения движения транспорта троллейбусы № 7 и 9 будут курсировать до железнодорожного вокзала.

Утром 10 декабря по периметру места проведения работ выставлены регулировщики Патрульной полиции - движение транспорта на этом участке будет восстановлено, когда разбор стены со стороны ул. Троицкой завершат.

Вечером 9 декабря спасатели установили мощный подъемный кран, который должен поднять кузов от грузовика, чтобы спасатели могли на уровне шестого этажа сложить туда остатки сгоревших внутренних стен здания и опустить их вниз.

В ГосЧС также сообщили, что аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются. К ним привлечены 250 человек и 34 единицы техники, в том числе от ГСЧС - 96 человек и 8 единиц техники.

Также осуществлено освобождение внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций, установлен автокран FAUN с вылетом стрелы 65 м, проведено обрушение опасных конструкций на этажах с 6-го по 3-й справа и слева от арочного прохода. Обследованы все подвальные помещения, из которых откачали 400 куб. м воды.

Всего с начала разборки завала вывезли 1 тыс. 424 кубометра строительных конструкций.

По последним данным вследствие пожара погибли 12 человек.

Напомним, утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин также подтвердил, что в одесском колледже не было пожарной сигнализации. Об этом ранее сообщали и учащиеся колледжа, которым пришлось самостоятельно эвакуироваться во время пожара.