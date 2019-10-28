"Европейская солидарность" настаивает на необходимости обращения к Генсеку НАТО о предоставлении Украине ПДЧ

"Украина сделала много шагов в проведении реформ и приближении к стандартам Альянса в различных сферах общественной жизни".

«Европейская Солидарность» предлагает Верховной Раде поддержать наработанный ею проект заявления о получении Украиной Плана действий по членству в НАТО, поскольку Украина сделала много шагов в проведении реформ и приближении к стандартам Альянса в различных сферах общественной жизни, поэтому должна настаивать на подтверждении своих перспектив. Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета.

По ее словам, сейчас на повестку дня все больше выходит вопрос безопасности Украины и он должен оставаться ключевым в переговорах в Минске.

«В этом контексте очевидно, что прочный мир и надежная безопасность возможны только если Украина станет членом НАТО. Мы как парламент должны сделать все для того, чтобы Украина получила членство в Альянсе», - подчеркнула Геращенко.

Она напомнила, что в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО, хотя там и не предоставили План действий относительно членства.

Политик подчеркнула, что тогда это была позиция наших ближайших партнеров - Германии и Франции, обернулась огромной исторической ошибкой, и затем привела к агрессии Российской Федерации против Грузии, а затем и против Украины.

«Мы с вами должны настаивать на том, что Украина сделала много серьезных важных шагов в сфере борьбы с коррупцией, экологии, соблюдения стандартов НАТО в Вооруженных силах, для того, чтобы мы не вымаливали получения ПДЧ, а чтобы НАТО подтвердило намерение Украины получить План действий относительно членства. И твердо показывать, что в Украине сегодня существует единство по вступлению в Альянс. Тем более 54% украинский поддерживают этот путь», - заявила Геращенко.

Ирина Геращенко отметила, что фракция «ЕС» предлагает Верховной Раде Украины принять соответствующее заявление и обращение, особенно учитывая предстоящий визит в Украину Генерального секретаря НАТО.