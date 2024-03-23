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У Харкові наразі зі світлом близько 35% будинків і 50% з опаленням, – мер

Говорити про терміни повного відновлення енергосистеми наразі немає змоги, оскільки інфраструктура має значні пошкодження після російських ударів 22 березня.

У Харкові наразі зі світлом близько 35% будинків і 50% з опаленням, – мер
Ілюстратвине фото: звернення Терехова до містян 22 березня
Фото: скрин відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті наразі тільки близько 35% будинків під'єднано до електропостачання, 50% – до опалення, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми почали підключати деякі райони Харкова до електропостачання. За статистикою, приблизно 35% житлових будинків під'єднано до електропостачання, стосовно опалення, то нам вдалося під'єднати приблизно 50% будинків харків'ян. Будемо працювати всю ніч, щоб якомога більше харків'ян під'єднати до теплопостачання", – сказав Терехов в ефірі телемарафону в суботу ввечері.

"Щодо енергопостачання, то вимкнене вуличне освітлення, не працює електротранспорт, просто не вистачає потужностей", – зазначив він, додавши, що говорити про терміни повного відновлення енергосистеми наразі немає змоги, оскільки інфраструктура має значні пошкодження після російських ударів 22 березня. 

"Зазначу, дуже серйозні руйнування – розбиті трансформаторні підстанції, лінії електропередачі. Тому зараз дуже складно говорити про терміни відновлення цих трансформаторних підстанцій, і, як наслідок, про підключення всього міста до електропостачання", – сказав Терехов.

Мер повідомив, що "за необхідності будемо запроваджувати графіки підключення, щоб усі харків'яни мали електроенергію в певні години".

  • Напередодні обласна адміністрація повідомила, що Харків через обстріли залишився "фактично повністю без світла". Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики.
  • Сьогодні голова Харківської ОВА попередив про можливі блекаути. Енергетики просять громадян знизити навантаження на мережі.
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