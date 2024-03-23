Під обстріли потрапили Криворізький район, Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

Від ранку ворог атакував Дніпропетровську область 14 разів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

РФ вдарила безпілотником по Криворізькому району, поціливши по АЗС.

Унаслідок удару поранено 34-річну жінку. Її госпіталізували, постраждала перебуває у стані середньої тяжкості.

“БпЛА спрямував і на Нікопольщину. Загалом було 10 ударів дронами-камікадзе. І ще три артобстріли”, − додав голова ОВА.

Під обстріли потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджено гімназія, аптека, перукарня, оптика, підприємство.

Понівечена п’ятиповерхівка, два приватні будинки, три господарські споруди, також зачепило лінію електропередач. У цьому районі ніхто не постраждав.