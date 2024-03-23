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Росія з ранку 14 разів атакувала Дніпропетровщину, є постраждала

Під обстріли потрапили Криворізький район, Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. 

Росія з ранку 14 разів атакувала Дніпропетровщину, є постраждала
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Від ранку ворог атакував Дніпропетровську область 14 разів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

РФ вдарила безпілотником по Криворізькому району, поціливши по АЗС. 

Унаслідок удару поранено 34-річну жінку. Її госпіталізували, постраждала перебуває у стані середньої тяжкості. 

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“БпЛА спрямував і на Нікопольщину. Загалом було 10 ударів дронами-камікадзе. І ще три артобстріли”, − додав голова ОВА. 

Під обстріли потрапили Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджено гімназія, аптека, перукарня, оптика, підприємство. 

Понівечена п’ятиповерхівка, два приватні будинки, три господарські споруди, також зачепило лінію електропередач. У цьому районі ніхто не постраждав.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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