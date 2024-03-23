Росіяни знову атакували Берислав з безпілотників

Російські війська сьогодні знову атакували Берислав Херсонської області з безпілотників.
Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Унаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг.
Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг.
Обом потерпілим надається необхідна медична допомога.
- Сьогодні вночі під обстріли потрапило село Новоронцовка на Херсонщині, там постраждала місцева жителька, а вранці ворожий дрон атакував пункт незламності.