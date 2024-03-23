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Росіяни знову атакували Берислав з безпілотників

Два чоловіки отримали поранення.

Росіяни знову атакували Берислав з безпілотників
Фото: Facebook/Бериславська Міська Рада

Російські війська сьогодні знову атакували Берислав Херсонської області з безпілотників.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг. 

Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг. 

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Обом потерпілим надається необхідна медична допомога.

  • Сьогодні вночі під обстріли потрапило село Новоронцовка на Херсонщині, там постраждала місцева жителька, а вранці ворожий дрон атакував пункт незламності.
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