Росіяни знову атакували Берислав з безпілотників

Два чоловіки отримали поранення.

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Російські війська сьогодні знову атакували Берислав Херсонської області з безпілотників.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок скидання вибухового предмета з дрона постраждав 31-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ніг.

Ще один місцевий 31-річний житель отримав струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг.

Обом потерпілим надається необхідна медична допомога.