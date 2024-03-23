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Атаки на греблю Дніпровської ГЕС повторяться, якщо РФ хоче її зруйнувати, − Галущенко

Зараз відбувається дефектація устаткування станції.

Атаки на греблю Дніпровської ГЕС повторяться, якщо РФ хоче її зруйнувати, − Галущенко
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

Атаки Росія на греблю Дніпровської ГЕС можуть повторитися, якщо вони мають намір її зруйнувати.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Укрінформ.

“Треба зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, ці атаки будуть повторюватися, і вони будуть атакувати саме дамбу. Тому ремонтні роботи будуть здійснюватися, важливо зрозуміти масштаб цих атак, якщо вони їх планують саме з метою руйнування греблі”, − сказав Галущенко.

За його словами, ситуація складна, станом на цей час відбувається дефектація устаткування. Тільки після цього можливо визначити, який час потрібен для відновлення роботи ГЕС..

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  • 22 березня військові РФ вдарили по Дніпровській ГЕС, по об'єктах гідроелектростанції прилетіло понад 8 ракет. Зафіксовано два прямі влучання. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 також не працювала. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. 
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