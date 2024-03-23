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“Нікчема Путін та інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого”, – Зеленський про стрілянину в Москві

Президент України зауважив, що у очільника Кремля і його команди завжди однакові методи: “І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи”.

“Нікчема Путін та інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого”, – Зеленський про стрілянину в Москві
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 березня прокоментував вчорашню стрілянину в Москві і слова Путіна і ФСБ про причетність до цих подій України.

“Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця абсолютна нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано”, – сказав президент. 

Він зауважив, що тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. 

“І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Терористи завжди повинні програвати, і я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя! Дякую усім нашим людям, які бʼються проти терору. І ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом”, – сказав Зеленський.

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