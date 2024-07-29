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СБУ: п'ятеро зрадників, які потрапили у полон на Донеччині, отримали підозри

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

СБУ: п'ятеро зрадників, які потрапили у полон на Донеччині, отримали підозри
Ув’язнення
Фото: Макс Требухов

Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'ятьом зрадникам, яких взяли у полон на Донеччині на початку липня 2024 року.

За даними СБУ, один із затриманих – житель селища Верхньогарасимівка на Луганщині, стрілець з 4-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ. Весь його взвод був знищений під час боїв за Часів Яр, а зрадник потім два тижні переховувався у навколишніх лісосмугах, де згодом був затриманий українськими оборонцями.

Інший зловмисник - колишній житель Одещини, котрий перед  повномасштабною війною виїхав до Росії, а тоді прибув до військкомату у Московській області та уклав контракт з Міноборони РФ.

Зрадника після нетривалої підготовки на полігонах направили штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Там його взяли у полон поблизу Верхньокамʼянського. 

Третій фігурант – житель тимчасово окупованої частини Донеччини. Перебуваючи у складі окупаційного підрозділу «Шторм-Z», брав участь у «м’ясних» штурмах Красногорівки.

Ще двоє зрадників – вихідці з Луганщини. СБУ повідомила, що один із них на початку повномасштабної війни виїхав до Магадана, де згодом «мобілізувався» до 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Під час боїв у районі Вугледара потрапив у полон.

Затриманим повідомили підозри у державній зраді та добровільній участі у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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