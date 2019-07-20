В зоне ООС произошло 26 обстрелов

За минувшие сутки, 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз.

В результате вражеских обстрелов погибли двое военных 24-й бригады - 30-летний Роман Джерелейко и 33-летний Александр Бардалым, еще трое - получили боевое травмирования.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, вчера сообщалось, что в результате обстрела Красногоровки погиб мирный житель. 60-летний мужчина находился в огороде недалеко от дома.