С начала суток боевики трижды открывали огонь на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела - вблизи Широкино и в районе Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован один обстрел - у Крымского.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь с украинской стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля с участием представителей незаконных вооруженных формирований согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля.