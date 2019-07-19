​СБУ раскрыла схему присвоения недвижимости в Киеве в интересах боевиков

Мошенники подделывали судебные решения, на основе которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества.

Сотрудники Службы безопасности раскрыли масштабный противоправный механизм по присвоению в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ходе расследования выяснилось, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который сейчас находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в столице.

Затем незаконно отчужденное недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре Киева, реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы схемы.

На данный момент организатору объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Прождолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.

"В рамках производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее CБУ разоблачила бывшего сотрудника МВД Украины, который работал на ФСБ России.