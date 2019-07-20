В воскресенье в Киеве без осадков, до +29 градусов

21 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +11…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

20 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.