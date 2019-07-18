Количество погибших при поджоге аниме-студии в Киото увеличилось до 33 человек

Еще три десятка пострадавших госпитализированы с ожогами.

Количество погибших в результате поджога студии-аниме в японском городе Киото выросло до 33 человек. Об этом сообщает NHK.

Сейчас мотив поджигателя неизвестен, но директор киностудии заявил, что недавно начал получать угрозы, адресованные сотрудникам офиса вообще и отделу продаж в частности.

Поджигатель задержан. Сообщается, что примерно 40-летний мужчина разлил в помещении воспламеняющуюся жидкость и поджег ее с криком "Умрите".

В больницах с ожогами находятся более 30 сотрудников студии.

На данный момент пожар потушен, спасатели боролись с огнем почти пять часов.

Студия анимации Kyoto Animation работает с 1981 года и получила признание критиков во всем мире. Компания подготовила ряд популярных шоу, таких как «K-On» и «Меланхолия Харухи Судзумии». Студия оказала существенно влияние на индустрию анимации Японии.