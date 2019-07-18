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В Японии 24 человека погибли при пожаре в аниме-студии

В студию ворвался мужчина и устроил поджог, он задержан.

В Японии 24 человека погибли при пожаре в аниме-студии
Фото: donnews.ru

В японском Киото неизвестный поджег аниме-студию Kyoto Animation Co. В результате пожара, по последним данным, погибли 24 человека, десятки получили ранения.

Об этом сообщает Би-би-си.

Пожар в трехэтажном здании Kyoto Animation Co начался в 10:30 утра по местному времени. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в четверг утром в студию ворвался мужчина и устроил поджог. Его  задержали правоохранители и доставили в больницу из-за полученных в результате пожара травм. Является ли он сотрудником студии, неизвестно.

Kyoto Animation (или KyoAni) - известная японская аниме-студия, основанная в 1981 году. Она стала известной в 2005 году, после того как выпустила сериал Air.

Напомним, в феврале во Франции подожгли дом председателя парламента.

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