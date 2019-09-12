ВСП видит угрозу для судебной системы в законопроекте Зеленского

"Создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики приведет к нарушению независимости члена ВСП".

Высший совет правосудия считает, что отдельные положения законопроекта о деятельности органов судейского управления (№1008) вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти. Об этом говорится в решении ВСП о вынесении консультативного заключения по законопроекту.

Как сообщает пресс-служба, ВСП считает неуместным применение люстрационного механизма без надлежащего обоснования.

«Почему определенное лицо, которое не представляет угрозу для демократии в течение длительного времени, может внезапно стать такой угрозой...», - говорится в сообщении ВСП.

Кроме этого, ВСП отмечает, что любые изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» могут вноситься исключительно соответствующим законопроектом.

«Согласование количества судей в судах относится к дискреционных полномочий Высшего совета правосудия и не может быть внесено законом, поскольку указанное решение Высший совет правосудия принимает с учетом информации о загруженности, количественный состав и так далее», - говорится в сообщении.

А создание Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, предусмотренное законопроектом, как коллегиального органа, по мнению ВСП, приведет к нарушению независимости члена ВСП и вмешательство в его деятельность.

Напомним, Владимир Зеленский подал законопроект №1008 о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности органов судейского управления. Парламент планирует рассмотреть проект закона 12 сентября.

В частности, президент предлагает уменьшить состав Верховного Суда с 200 судей до 100 судей. Согласно действующему законодательству, в Верховный суд входят судьи в количестве не более 200 человек.

Также проект закона предлагает уполномочить Высший совет правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократить количество членов ВККС с 16 до 12.

Законопроект предусматривает, что срок полномочий члена комиссии будет составлять четыре года; один человек не сможет осуществлять полномочия члена ВККС два срока подряд.

Назначение на должности 12 членов ВККС будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Высший совет правосудия образует конкурсную комиссию, в состав которой будут входить: три человека, избранные Советом судей Украины из числа его членов; три человека из числа международных экспертов, предложенных в состав общественного совета международных экспертов международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Основанием для перезапуска ВККС президент считает ее неудовлетворительную работу в нынешнем формате.

Согласно действующему законодательству, в состав ВККС избираются либо назначаются 16 членов: съездом судей Украины – восемь; съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений – два; съездом адвокатов Украины – два; уполномоченным Верховной Рады по правам человека – два; председателем Государственной судебной администрации Украины – два.