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Роспуск ЦИКа является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко

Лидер "Евросолидарности" провел встречу с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Роспуск ЦИКа является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами, - Порошенко
Петр Порошенко и Уильям Тейлор

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Стороны обменялись оценками начала работы Верховной Рады Украины девятого созыва, повестки дня реформ, а также приоритетности соблюдения существующих парламентских процедур при принятии соответствующих решений. Порошенко также обратил внимание на важность оценки ключевых законопроектов Венецианской комиссией.

Порошенко отметил, что решение о роспуске Центральной избирательной комиссии "является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны". Собеседники подчеркнули, что по результатам президентских и парламентских выборов члены ЦИКа доказали свой профессионализм и беспристрастность.

Порошенко и Тейлор также отметили важность освобождения украинских заложников Кремля. "В то же время, такое освобождение не является основанием для того, чтобы говорить о перспективах смягчения или снятия санкций", - говорится в сообщении.

Порошенко напомнил, что что санкции против РФ были введены за нарушение территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей.

Стороны также обсудили вопросы обеспечения энергетической независимости государства и совместного противодействия строительству "Северного потока-2".

Напомним, комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИКа. Официальным основание для роспуска ЦИКа в "Слуге народа" назвали бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах.

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