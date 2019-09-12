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Арахамия заявил, что Рада отложила вопрос отставки ЦИК

"Сегодня на повестке у нас другие вопросы".

Арахамия заявил, что Рада отложила вопрос отставки ЦИК
Фото: Анна Стешенко

Рада сегодня не будет рассматривать вопрос отставки Центральной избирательной комиссии.

Об этом в кулуарах сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Сегодня вопрос ЦИК рассматриваться не будет... Сегодня на повестке у нас другие вопросы", - заявил он.

В то же время Арахамия не исключил рассмотрение этого вопроса в Раде в пятницу

"Может, и завтра. Это будем решать вечером. Но вы ведь видите, как мы работаем с колес. Поэтому никто не знает, что будет завтра", - сказал он.

Согласно статье 31-1 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии", решение о досрочном прекращении полномочий путем увольнения всего состава ЦИК требует 300 голосов народных депутатов, а не 226, как обычно.

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