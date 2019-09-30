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ЕБА: изменение рентной платы на железную руду должно быть согласовано с налоговой реформой

"Мы приветствуем готовность власти к открытому диалогу с бизнесом, однако подчеркиваем, что такой диалог должен быть результативным".

ЕБА: изменение рентной платы на железную руду должно быть согласовано с налоговой реформой
Фото: eba.com.ua

Европейская Бизнес Ассоциация призывает комитет Верховной Рады и ГНС доработать положения по рентной плате за пользование недрами для добычи железной руды непосредственно при планировании налоговой реформы для соблюдения принципа стабильности налоговой системы. Об этом говорится на сайте Ассоциации.

«Мы приветствуем готовность власти к открытому диалогу с бизнесом, однако подчеркиваем, что такой диалог должен быть результативным. При этом, результатом должно стать достижение компромисса способом, который продемонстрирует уважение государства к установленным им официальным правилам игры.

Бизнес поддерживает анонсированные премьер-министром Украины намерения начать в 2020 году комплексную налоговую реформу. В то же время, некоторые предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности, относительно рентной платы за пользование недрами), по мнению бизнеса, фактически опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, то есть еще до представления и обсуждения планируемой реформы. Поэтому, чтобы страна имела действительно качественные и стабильные налоговые правила, предложения по изменениям в порядке налогообложения «ресурсных» платежей стоит рассмотреть именно при планировании ожидаемой налоговой реформы», говорится в пресс-релизе.

Подробные прогнозные расчеты о существенном увеличении налоговой нагрузки были представлены Государственной налоговой службе и Комитету ВРУ для обсуждения и подготовки взвешенного компромиссного варианта. Также обсуждались возможные негативные последствия такого увеличения налогов.

В то же время, говорят в ЕБА, в качестве компромиссного решения, временно на 2020 год, можно рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% учетной ставки НБУ, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет и не будет катастрофическим последствиям для бизнеса.

Европейская Бизнес Ассоциация обращается в комитет ВРУ и в ГНС Украины с призывом создать Стратегическую группу по наработке изменений в IX раздел НКУ и включить в нее представителей бизнес-сообщества с целью разработки качественного налогового законодательства в стране.

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