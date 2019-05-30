Фантомные боли Сербской церкви. Что мешает Белграду признать ПЦУ?

«Самая большая проблема Православной Церкви сегодня – это церковный раскол в Украине и неудачная попытка Константинопольского Патриархата решить проблему «через колено», своими силами, без диалога с канонической Церковью в Украине и с Русской Православной Церковью в целом, и без Всеправославного совещания. В этом отношении Собор остается на своем нынешнем мнении: наша Церковь не признает новосозданную парацерковную структуру в Украине во главе с гражданами Денисенко и Думенко, но пребывает в литургическом и каноническом общении только лишь и исключительно с канонической Украинской Православной Церковью во главе с Его Блаженством Митрополитом Онуфрием и со всеми другими каноническими Православными Церквями».

В самом сообщении, кроме описания ситуации в Косово и участия в Соборе президента Сербии Вучича, есть пассаж про Украину.

История вопроса

Зимой этого года уже появлялись публикации о том, что Сербская Церковь якобы не признала ПЦУ. Тогда церковные обозреватели обнаружили некие странности. Если кратко: информацию о признании подало некое «Бюро печати и массовой информации СПЦ», о котором ранее никто не знал. Впервые новость была опубликована на сайте Московского патриархата 28 февраля, а на официальном портале Сербской патриархии эта новость появилась лишь спустя две недели. В тот же день, что и русский текст, неожиданно «всплыло» письмо на греческом языке, адресованное Вселенскому патриарху Варфоломею, в котором лишь некоторые пункты совпадали с русским оригиналом. Подписано оно было самим сербским патриархом Иринеем с указанием «Председатель Священного Синода СПЦ», хотя подписей остальных четырех членов Синода под письмом нет. Это может свидетельствовать о том, что это частное письмо, которое отражает точку зрения только самого патриарха Иринея, а не Синода. Но это в любом случае не позиция собора всех епископов, как это пыталась подать Московская патриархия.

В тексте заявления есть также рекомендация епископату и клирикам не служить литургии не только вместе с представителями ПЦУ, но и с теми, кто служит вместе с ними, а значит и с самим Вселенским патриархом. В обосновании этой рекомендации Сербская Церковь фактически повторяет тезис Москвы о том, что Варфоломей, сослужив с «раскольниками», сам стал раскольником.

Фото: EPA/UPG Вселенский патриарх Варфоломей

Данный пункт вызвал критику в рядах СПЦ. Епископ Западноамериканский Максим (Василевич) раскритиковал данное положение и заявил о невыполнении данной рекомендации.

Подлог

Однако самое интересное случилось буквально на днях. Группа епископов во главе с митрополитом Черногорским Сербской Церкви Амфилохием публично обвинила пресс-секретаря церкви в искажении информации о результатах Собора, который окончился 18 мая. Епископы требуют опубликовать новый пресс-релиз, который будет соответствовать результатам Собора.

Интересно, что пресс-секретарем является епископ Бачский Ириней, который является одним из главных русофилов в СПЦ. Считается, что именно он стоит за кулисами ранее никому неизвестного «Бюро печати и массовой информации СПЦ».

Фото: Православная Жизнь Епископ Бачский Ириней

Фантомные боли

Глобальная геополитическая позиция Сербской Церкви вполне понятна. Эта церковная структура сформировалась сто лет назад и де-факто была церковью Югославии. Когда социалистическое государство распалось – начала трещать и религиозная конструкция. Сейчас у СПЦ есть целый ряд проблемных регионов, которые она слабо или же совсем не контролирует, но и отпускать их тоже не собирается.

Северная Македония

Самыми первыми опробовали прочность Церкви Югославии македонцы. Еще в 1967 г. они потребовали для себя церковной независимости. Сербы не согласились и с того времени длится конфликт. Фактически македонцы отделились от сербов и создали собственную независимую, но и не признанную церковь. Нечто на подобие наших УПЦ-КП и УАПЦ до слияния в ПЦУ. После распада Югославии и обретения независимости власти Скопье всячески поддерживали Македонскую Православную Церковь и ограничивали Сербскую. В итоге последняя почти не представлена в стране, а первая полностью доминирует.

Однако у македонцев кроме политических, есть и сугубо церковные аргументы в пользу автокефалии. Дело в том, что нынешняя территория Северной Македонии – это часть древней автокефальной (т.е. независимой) Церкви – Охридской архиепископии. Она была создана еще в XI веке и по иронии судьбы в ее состав входила территория Сербской Церкви, которая позже получила автокефалию. Т.е. все с точностью до наоборот современной ситуации.

Интересно, что в этом году Сербская церковь на официальном уровне празднует 800-летие автокефалии, однако в публичном пространстве почти не упоминается, что автокефалию сербы получили, выйдя из юрисдикции Охрида – древнего церковного центра на территории современной Северной Македонии, чью церковь сами сербы так не хотят отпускать в свободное плавание.

Более того, уже есть некие подвижки по македонскому направлению. Год назад, сразу же после Порошенко, на Фанаре приняли президента Македонии Георге Иванова, речь тоже шла об автокефалии. Тогда Варфоломей поставил одно условие – смена названия церкви, мол, Фанар не признАет никакой «Македонской Церкви», но готов дать Томос Охридской архиепископии. Это, кстати, облегчило бы процесс признания, т.к. греки болезненно относятся к употреблению славянами названия «Македония». Природным союзником тут также выступает Болгария, которая всячески содействует выбиванию Северной Македонии из-под сербов и считает ее своей зоной влияния.

Фото: romfea.gr Болгарский патриарх Неофита и Македонский архиепископ Стефан

Как видно, болгары де-факто признают каноничность македонцев и позволяют им присутствовать в одеяниях высших церковных деятелей.

Первый шаг сделан – государство поменяло название, теперь церкви это будет сделать легче. Более того, в недавнем интервью Вселенский патриарх заявил, что уже получил прошение от македонцев и не стал опровергать, что собирается его рассмотреть.

Черногория

Несколько иной, но не менее проблемный кейс у сербов в Черногории. Эта церковь на протяжении нескольких веков была автокефальной. Но в начале ХХ века, когда произошло объединение земель в Королевство сербов, хорватов и словенцев, она утратила свою автокефалию и вошла в состав объединенной Сербской церкви. Интересно, что в соответствующем Томосе указано, что документ выдается, так как церковные границы должны следовать за политическими, и поскольку образовано новое государство, то оно в своих современных (на момент выдачи Томоса) получало автокефалию. Это значит, что если государство в таких границах перестает существовать, то и Томос может быть признан утратившим силу. Именно на это надеются сторонники независимости церкви Черногории от Сербии.

В конце 2018 г. тему автокефалии поднял президент Черногории Мило Джуканович. Он находится у власти с 1991 г., будучи то президентом то премьер-министром, и вероятно вполне готов повторить «автокефальную кампанию» Петра Порошенко. Однако, в Черногории весьма сильны позиции Сербской церкви, а местная Черногорская Православная Церковь является маргинальной и маловлиятельной. Для разрешения данной ситуации Парламент принял закон о передаче всех культовых сооружений, построенных до 1991 г., в собственность государства в качестве национального наследия. Сербы опасаются, что таким образом Подгорица сможет отдать религиозную инфраструктуру непризнанной юрисдикции и увеличить ее присутствие.

Мило Джуканович (в центре)

В целом автокефалия Черногории постоянно упоминается в контексте с Северной Македонией, но пока у последней больше шансов на положительное решение.

Косово

Сложная ситуация вокруг Косово. Почти каждый архиерейский собор СПЦ заканчивается постановлением по проблеме Косово. В данном вопросе церковь выступает на политических позициях куда сильнее, чем само Сербское государство. Если президент Вучич готов пойти на компромисс с албанцами по разделу Косово на две этнические демилитаризированные зоны, то СПЦ не допускает никаких компромиссов и требует восстановления суверенитета на всей территории Косово.

Если произойдет раздел территории, то часть Косова и Метохии перейдет Албании, и согласно Томосу об Автокефалии станет юрисдикцией Албанской архиепископии: «Отныне все существующие в богоспасаемом Албанском государстве православные епархии и общины объединяются в одну самостоятельную автокефальную церковную организацию».

Для сербов это будет вдвойне печально, ведь на северо-западе Метохии находится город Печ – древний патриарший центр Сербской Церкви. Он имеет огромное символическое значение для сербов и отображен в официальном титуле Сербского патриарха.

Румыния

Не такими проблемными, но все же не идеальными являются отношения Сербской и Румынской Церквей. В постановлениях соборов СПЦ можно время от времени наблюдать упреки в сторону Бухареста. Две церкви спорят за паству в исторической области Банат, разделенной между Сербией, Румынией и Венгрией. На территории Румынии действует Тимишоарская епархия Сербской церкви, она экстерриториальна и служит для всех сербов в Румынии.

Фото: wikimedia.org Кафедральный собор Сербской Церкви в Тимишоаре

В тоже время в Сербии функционирует епархия Дакии Феликс в юрисдикции Бухареста. Ее территория распространяется на регион Банат и Тимокскую краину. Епархии в приграничных районах являются предметов постоянных споров и конфликтов между двумя Церквями.

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Сербская Православная Церковь подобно РПЦ переживает фантомные боли от распада империй, и никак не хочет признать, что принцип следования церковных границ за политическими работает не только в сторону интеграции, но и при разъединении. Деколонизация церковных территорий воспринимается как зло, а потому Московская и Печская патриархии в вопросе автокефалии Украины на одной стороне. Тем более, что вместе легче противостоять Вселенскому патриархату, раздающему Томосы. Ведь в Сербии уверены, что после Украины обязательно возьмутся за них.