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Полиция завела дело о хулиганстве по факту драки во Львовском горсовете

В результате потасовки пострадали двое сотрудников горсовета и стало плохо беременной женщине.

Полиция завела дело о хулиганстве по факту драки во Львовском горсовете
Фото: city-adm.lviv.ua

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства во Львовском городском совете 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

В настоящее время проводится досудебное следствие по факту взлома замка на двери здания горсовета. На площади Рынок возле Львовского городского совета дежурят полицейские "с целью недопущения нарушений правопорядка".

В то же время протестующие провели брифинг, в ходе которого отрицали потасовку с сотрудниками администрации. Член ОО «Развитие Громады» Андрей Дробит заявил, что активисты будут требовать отставки Садового.

Напомним, вчера днем толпа митингующих под горсоветом Львова выломала дверь администрации и устроила внутри драку. В ходе потасовки пострадали трое сотрудников городского совета: одного сотрудника госпитализировали с травмой селезенки, другого - с ушибами, еще одной беременной сотруднице стало плохо.

Полиция не проводила никаких задержаний.

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