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Пристайко первым из министров показал доходы за 2019 год

Глава МИД заработал больше 2 миллионов гривен.

Пристайко первым из министров показал доходы за 2019 год
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко первым среди членов Кабинета министров подал декларацию о доходах за 2019 год.

Она обнародована на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

В прошлом году министр получил 690 тысяч гривен в виде зарплаты в МИДе и 1,38 млн гривен (в эквиваленте) от миссии Украины при НАТО. Жена министра получила 336 тысяч гривен от сдачи в аренду имущества (в том числе 240 тысяч гривен от Алексея Рябчина, замминистра энергетики и защиты окружающей среды).

Супруги задекларировали 205 тысяч гривен на счетах в Ощадбанке и 7,4 тысячи евро на счете в бельгийском ING Bank.  Еще 170 тысяч гривен и больше 35 тысяч евро они хранят наличными.

У семьи Пристайко в собственности есть пять квартир в Киеве (площадью 33,5 кв.м, 72,6 кв.м, 78 кв.м, 96 кв.м и 54 кв.м), три из них были куплены за последние шесть лет. Еще одна квартира площадью 87 кв. м находится на стадии строительства.

По сравнению с предыдущим годом из декларации исчезла BMW X1.

Напомним, что Пристайко при президенте Петре Порошенко работал заместителем министра иностранных дел и главой миссии при НАТО. В мае 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул его в Киев и назначил заместителем главы Администрации.

В августе 2019 года Пристайко был утвержден министром иностранных дел по предложению президента Владимира Зеленского.

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