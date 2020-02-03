​Экс-кандидата в депутаты от ОПЗЖ объявили в розыск и заочно арестовали

Торнер оказался гражданином Молдовы Дмитрием Некрасовым, разыскиваемым за побег из мест заключения.

Национальная полиция объявила в розыск экс-кандидата в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрия Торнера (Некрасова).

Соответствующая карточка появилась в списке разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передает "Интерфакс-Украина".

В прошлом году Торнер баллотировался в Верховную Раду от партии ОПЗЖ, но Центральная избирательная комиссия отменила его регистрацию, поскольку МВД и Служба безопасности предоставили данные об использовании им поддельных паспортов.

Согласно обнародованной информации, Торнер является гражданином Молдовы, настоящее имя - Дмитрий Некрасов, и на родине он также объявлен в розыск.

В Украине ему выдвинуты подозрения по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 19 июля 2019 года ЦИК сняла с выборов кандидата от партии Медведчука с пятью паспортами и без гражданства Украины. Сообщалось, что Дмитрий Торнер оказался гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, разыскиваемым за побег из мест заключения.

Украинские правоохранители признали все изъятые у него паспорта недействительными и подлежащими уничтожению.