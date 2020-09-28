Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових

Міністерство оборони Азербайджану заявило про "серйозні втрати" з боку вірменської армії.

Пресслужба азербайджанського оборонного відомства вночі 28 вересня запевнила, що розповсюджена Міноборони Вірменії інформація про втрати азербайджанців не відповідає дійсності.

"Згідно з розвідданими, отриманими до кінця дня операції, в результаті бойових дій вірменська армія зазнала серйозних втрат. Було знищено 22 танки та іншої бронетехніки противника, 15 зенітно-ракетних комплексів "ОСА", 18 безпілотних літальних апаратів (БПЛА), 8 артилерійських установок. Втрати противника в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими. Три склади боєприпасів вірменської армії були знищені в різних напрямках", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Азербайджану зазначили, що через велику кількість поранених в армії противника є нестача ліжок у військових госпіталях і цивільних лікарнях, а також нестача запасу крові.

"Як завжди, вірменська сторона і на цей раз приховує від громадськості реальні втрати в своїй армії", - заявили в Міноборони Азербайджану. Однак втрати серед своїх військовослужбовців у Баку не уточнили.

У міністерстві оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявили, що з боку Вірменії загинула 31 особа і ще приблизно 100 були поранені.

Нагадаємо, що 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що вчора було вбито 200 азербайджанських військових.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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