На акціях у Білорусі в неділю затримали понад 350 протестувальників (оновлено)

За даними правозахисників, 27 вересня на вулиці вийшли близько 100 тисяч білорусів.

Під час акцій протесту в Білорусі в неділю, 27 вересня, затримали понад 300 осіб.

Напередодні ввечері МВС Білорусі повідомляло про 200 затриманих.

За даними правозахисного центру "Вясна", у різних містах країни силовики затримали щонайменше 341 протестувальника.

Повідомляється, що на традиційному суботньому жіночому марші в Мінську 26 вересня було затримано понад 120 осіб. Точкові затримання відбувалися і в регіонах.

Оновлення. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило затримання понад 350 учасників акцій протесту в неділю, 27 вересня. Всього в країні зафіксували 22 протестні акції. У МВС стверджують, що кількість протестувальників порівняно з минулими вихідними значно зменшилася.

Також силовики підтвердили застосування спецзасобів щодо демонстрантів.

"Для стримування натиску мітингувальників та запобігання нападу на міліціонерів довелося застосувати спецзасоби, а найбільш активні учасники були затримані", - повідомили в білоруському МВС.

Нагадаємо, вчора в Білорусі силовики застосували під час затримань світлошумові гранати і сльозогінний газ. Жорсткі затримання відбулися у Гомелі та Гродно. За даними правозахисників, на акції протесту в Білорусі 27 вересня вийшли близько 100 тисяч осіб.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.



23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.