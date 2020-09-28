Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
ГоловнаСвіт

На акціях у Білорусі в неділю затримали понад 350 протестувальників (оновлено)

За даними правозахисників, 27 вересня на вулиці вийшли близько 100 тисяч білорусів.

На акціях у Білорусі в неділю затримали понад 350 протестувальників (оновлено)
Фото: tut.by

Під час акцій протесту в Білорусі в неділю, 27 вересня, затримали понад 300 осіб.

Напередодні ввечері МВС Білорусі повідомляло про 200 затриманих.

За даними правозахисного центру "Вясна", у різних містах країни силовики затримали щонайменше 341 протестувальника.

Повідомляється, що на традиційному суботньому жіночому марші в Мінську 26 вересня було затримано понад 120 осіб. Точкові затримання відбувалися і в регіонах.

Оновлення. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило затримання понад 350 учасників акцій протесту в неділю, 27 вересня. Всього в країні зафіксували 22 протестні акції. У МВС стверджують, що кількість протестувальників порівняно з минулими вихідними значно зменшилася.

Також силовики підтвердили застосування спецзасобів щодо демонстрантів.

"Для стримування натиску мітингувальників та запобігання нападу на міліціонерів довелося застосувати спецзасоби, а найбільш активні учасники були затримані", - повідомили в білоруському МВС.

Нагадаємо, вчора в Білорусі силовики застосували під час затримань світлошумові гранати і сльозогінний газ. Жорсткі затримання відбулися у Гомелі та Гродно. За даними правозахисників, на акції протесту в Білорусі 27 вересня вийшли близько 100 тисяч осіб.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.

23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також