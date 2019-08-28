Она сказала, что только сегодня получила копию подозрения.

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева подтвердила, что находилась за пределами Украины до вчерашнего дня. Об этом она заявила во время заседания по избранию меры пресечения в Печерском районном суде, сообщает корреспондент LB.ua.

"Я вернулась сама, после завершения послеоперационной помощи мне, чтобы предстать перед судом..." - заявила она.

"Я только сегодня получила и то копию подозрения... Обращаю внимание, что я выехала за пределы Украины за много месяцев до того... Когда не было никакого подозрения», - сказала Богатырева.

Кроме того, она отрицает, что проживала в Крыму с 2014 года. И пообещала самостоятельно приходить на вызов следствия.

В свою очередь, прокурор Олег Талала сказал, что сообщение о подозрении Богатыревой было направлено по последнему известному адресу ее регистрации, а также ее адвокатам.

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о применении меры пресечения бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой в виде содержания под стражей и постановил арестовать ее на два месяца с альтернативой - залог в 6 млн гривен.