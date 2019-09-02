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Гончарук планирует отказаться от показухи во время заседания правительства

"Чтобы это не было показухой, шоу за стеклом".

Гончарук планирует отказаться от показухи во время заседания правительства
Фото: Макс Левин

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено отказаться от показухи во время заседаний. Об этом он сказал во время заседания в Офисе президента.

"Мы договорились, что откажемся от показухи. И будем называть вещи своими именами. То, что должно быть открытым, будет открытым... Это - публичные данные, доступ в помещения... Где эта открытость не должна быть тотальной, не превращаться в такой себе нудизм...

Поэтому переформатируем заседания Кабмина, чтобы это не было показухой, шоу за стеклом... Должно быть переформатировано таким образом, чтобы доносить информацию обществу о сути решений, которые принимаются правительством", - сказал он.

Напомним, Алексей Гончарук также заявил, что в течении месяца Кабмин хочет перевести госорганы на электронный документооборот.

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