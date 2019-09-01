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Израиль нанес удары по территории Ливана после обстрелов "Хизболлы"

Информации о жертвах пока нет.

Фото: EPA/UPG

Израильские военные нанесли удары по югу Ливана из-за противотанковых ракет, выпущенных по приграничной базе и военной технике представителями шиитской группировки "Хизболла", которую поддерживает Иран.

Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

В результате атаки "Хизболлы" никто из военнослужащих или гражданских лиц не пострадал. Был поврежден бронированный автомобиль, используемый армией для транспортировки раненых.

В ответ артиллерия и авиация Армии обороны Израиля обстреляли цели в южном Ливане.

По данным агентства Reuters, премьер-министр Ливана Саад Харири позвонил госсекретарю США Майку Помпео и дипломатическому советнику президента Франции Эммануэлю Бонну с просьбой вмешаться в конфликт.

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