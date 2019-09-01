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Ураган "Дориан" движется к Багамским островам со скоростью 250 км в час

Стихия достигла самого высокого - пятого - уровня мощности.

Ураган "Дориан" движется к Багамским островам со скоростью 250 км в час
Ураган "Дориан"
Фото: https://edition.cnn.com

Ураган "Дориан" движется к Багамским островам со скоростью порывов ветра до 257 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

Сотни жителей на островах Абако, тем не менее, не согласились на эвакуацию. На Большой Багаме эвакуация уже завершена, в настоящее время закрыты все туристические компании и офисы. Ожидается, что высота волн тут будет достигать 5-6 метров.

В настоящее время "Дориан" достиг пятой категорий мощности.

Ожидается, что поздним вечером в понедельник и во вторник на следующей неделе ураган приблизится к побережью американской Флориды, однако с какой силой он ударит по побережью и когда, метеорологам пока не ясно.

Шкала Саффира-Симпсона измеряет потенциальный ущерб от ураганов. Пятый - катастрофический - уровень означает, что сила ветра превышает 250 км/ч, может быть нанесен значительный ущерб зданиям и инфраструктуре и повалены щиты, деревья, баннеры, необходима массовая эвакуация населения с прибрежных территорий.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением к американской территории "Дориана" президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине Второй мировой войны. 

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