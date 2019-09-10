В Вене состоится выставка украинского постмайданного искусства

В фокусе проекта "Между огнем и огнем" – новейшее украинское искусство последних пяти лет.

С 21 сентября по 8 октября в венской галерее Semperdepot при Австрийской академии откроется выставка "Между огнем и огнем. Украиснкое искусство сейчас".

Выставка сконцентрируется на новейшем украинском современном искусстве, созданном в последние пять лет.

Организаторы выставки – Украинский институт и Zenko Gallery, кураторы – Алиса Ложкина и Константин Акиньша.

"В проекте "Между огнем и огнем" мы пытаемся создать пространство диалога, соединяя работы современных украинских художников, фотографии с молодежных рейвов, документацию событий Революции Достоинства и памятники советского периода, посвященные теме войны, – рассказывает сокураторка выставки Алиса Ложкина. – Именно эта, казалось бы на первый взгляд, парадоксальная полифония оказалась едва ли не самым релевантным способом ведения разговора про атмосферу в украинском современном искусстве и обществе в целом".

Назва выставки отсылает к цитате из сборника Уильяма Блейка, написанного во время Французской революции. "Современная Украина, увиденная глазами молодых художников, буквально оказывается между огнями, – говорится в описании выставки. – В широком смысле это метафора всех испытаний, с которыми сталкивается Украина последние 100 лет".

Среди участников выставки – Вова Воротнев, Мария Куликовская, Саша Курмаз, Ярема Малащук и Роман Химей, Роман Михайлов, Евгений Никифоров, Ярослав Солоп, Давид Чичкан, Никита Шаленный, Kinder Album и другие.

В проекте также покажут монументальные горельефы советского периода, созданные в 1970 году для оформления ансамбля Монумента боевой слав Вооруженных сил СССР во Львове. В 2019 году горельефы демонтировали и передали в коллекцию музея Территория террора во Львове.

Специальным событием открытия выставки станет демонстрация мультимедийной инсталляции Никиты Шаленного "Мост".

Выставка "Между огнем и огнем" продлится до 8 октября.

Напомним, в рамках двухстороннего года культуры Украины и Австрии 3 октября в Вене под открытым небом пройдет большой фестиваль электронной музыки и визуального искусства "Украинская ночь".