Вертолет раньше работал в Африке во время эпидемии Эболы.

Президенту Владимиру Зеленскому в рамках визита Полтавской области показали вертолет Ми-8МТВ-1, оборудованный для транспортирования инфекционных больных.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

Вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, реанимационными средствами и оборудованием.

Медики продемонстрировали президенту порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов.

Роль пациента при этом сыграл заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов.

Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами. "Этот вертолет - только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится - мы будем готовы", - отметил глава государства.

Напомним, что этот вертолет участвовал в миротворческих миссиях ООН и последний раз работал в Республике Мали. Он был передан ГосЧС на условиях безвозмездного договора. Экипаж и медперсонал вертолета - команда медиков, прошедших специальную подготовку.