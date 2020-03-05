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Рябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нет

Генпрокурор отрицает требования от него подписей по делу Порошенко.

Рябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нет
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что от него никто не требовал подписи подозрений в совершении преступлений пятым президентом Украины, нардепом Петром Порошенко. Об этом он сказал вечером в среду в кулуарах Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения, это неправда: никто и никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - сказал он, отвечая на вопрос, правдива ли информация, что от него в Офисе президента требовали подписать три подозрения Порошенко.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке. Также в "Слуге народа" заявляют, что за отставку генпрокурора есть необходимое количество голосов и собраны 227 подписей.

В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает.

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