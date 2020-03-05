Рябошапка заявил, что ему никто не давал указаний подписывать подозрения Порошенко или нет

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что от него никто не требовал подписи подозрений в совершении преступлений пятым президентом Украины, нардепом Петром Порошенко. Об этом он сказал вечером в среду в кулуарах Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения, это неправда: никто и никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - сказал он, отвечая на вопрос, правдива ли информация, что от него в Офисе президента требовали подписать три подозрения Порошенко.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке. Также в "Слуге народа" заявляют, что за отставку генпрокурора есть необходимое количество голосов и собраны 227 подписей.

В свою очередь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "последней каплей" для увольнения Рябошапки стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает.