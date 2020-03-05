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Зеленский на два дня едет в Полтавскую область

Подробностей не собщается.

Зеленский на два дня едет в Полтавскую область
Владимир Зеленский
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский 5-6 марта посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Об этом сообщается на сайте Полтавской областной государственной администрации.

Каких-либо подробностей касательно рабочей поездки президента не сообщается.

Напомним, 5 марта завершается период обсервации украинцев и иностранцев, которые прилетели из Китая, откуда распространяется коронавирус SARS-CoV-2. Все эвакуированные из Китая находятся на обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

Симптомов коронавируса у эвакуированных не обнаружено

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