Зеленский на два дня едет в Полтавскую область

Президент Владимир Зеленский 5-6 марта посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Об этом сообщается на сайте Полтавской областной государственной администрации.

Каких-либо подробностей касательно рабочей поездки президента не сообщается.

Напомним, 5 марта завершается период обсервации украинцев и иностранцев, которые прилетели из Китая, откуда распространяется коронавирус SARS-CoV-2. Все эвакуированные из Китая находятся на обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

Симптомов коронавируса у эвакуированных не обнаружено