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Зеленский прилетел в Полтавскую область на вертолете

Президент посетит медцентр в Новых Санжарах.

Зеленский прилетел в Полтавскую область на вертолете
Фото: скриншот видео

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой Полтавскую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Из трансляции ОП видно, что Зеленский приземлился на вертолете.

Президент ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 "Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка" и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний.

Также он встретится с представителями малого и среднего бизнеса.

Запланировано, что Зеленский посетит медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Напомним, в Новых Санжарах в четверг из медицинского центра должны быть выписаны граждане, проходившие там с 20 февраля двухнедельную обсервацию после эвакуации из китайского Уханя из-за распространения там коронавируса.

Всего было эвакуировано 89 человек. По последней информации, все они здоровы и ни у кого из них не был выявлена коронавирусная инфекция. В зоне обсервации также добровольно находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Зеленский буде находиться в Полтавской области 5-6 марта.

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