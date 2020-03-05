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Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко

Немчинов заявил, что сожалеет, "что постил неправду". 

Фото: Facebook
Нового министра Кабинета министров Олега Немчинова на заседании фракции "Слуга народа" заставили оправдываться за поддержку пятого президента Петра Порошенко, которую он ранее высказывал в соцсетях. Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.

"На фракции министр Кабинета министров Немчинов перед всей фракцией объяснял свою политическую позицию во время предвыборной кампании", - сказал депутат.

Эту же информацию в Telegram подтвердил нардеп "СН" Александр Качура. По его словам, Олега Немчинова заставили публично объясняться о своих постах в Facebook.

"Я сожалею, что постил неправду о "Слуге Народа" и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников. Когда я узнал Зеленского лично - изменил кардинально мнение", - передал Качура слова министра Кабмина. 

Также депутат Александр Дубинский обратился к премьеру о рассмотрении вопроса о возвращении Дмитрия Дубилета на пост министра Кабинета министров.

На заседании фракции также присутствовал новый премьер Денис Шмыгаль. 

"Началась фракция перед внеочередным заседанием в конференц-зале, как обычно. Приехал премьер. Обсуждаем текущие вопросы. По отставке Рябошапки решение принято. О назначении нового генпрокурора пока речи не идёт", - сообщил источник.

Напомним, после отставки премьера Алексея Гончарука и назначения на эту должность Дениса Шмыгаля изменилось большинство министров. Вместо Дмитрия Дубилета министром Кабмина стал Олег Немчинов.

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