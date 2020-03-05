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Дела против Порошенко являются политически мотивированными, - Сюмар

По ее мнению, это подтверждает недавнее высказывании Арахамии о причинах увольнения Рябошапки. 

Дела против Порошенко являются политически мотивированными, - Сюмар
Виктория Сюмар
Фото: mediananny.com

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что власть боится лидера оппозиции Петра Порошенко, поэтому пытается его устранить через политически мотивированные уголовные расследования. Об этом сообщили в пресс-службе "ЕС"

"Наверное, это страх политической конкуренции, в первую очередь. И желание зачистить как информационное, так и политическое поле от тех политиков, которые могут быть эффективными, которые могут двигать Украину в сторону интеграции с Европейским Союзом, и которые имеют соответствующие политические команды, которые могут изменить ситуацию в стране", - высказалась нардеп.

По ее словам, заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии про причины неудовлетворения работой генпрокурора Руслана Рябошапки только подтверждает гипотезу о политически мотивированных преследованиях.

"Думаю, что это признание Арахамии является абсолютно говорящим - когда с одной стороны все говорят, что не вмешиваются в деятельность независимых правоохранительных органов, но увольняют генерального прокурора, потому что он отказывается подписывать абсолютно абсурдные подозрения", - отметила Виктория Сюмар.

Напомним, Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки.

"Последней каплей, наверное, стало неподписание [подозрения] по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

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