Дела против Порошенко являются политически мотивированными, - Сюмар

По ее мнению, это подтверждает недавнее высказывании Арахамии о причинах увольнения Рябошапки.

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что власть боится лидера оппозиции Петра Порошенко, поэтому пытается его устранить через политически мотивированные уголовные расследования. Об этом сообщили в пресс-службе "ЕС".

"Наверное, это страх политической конкуренции, в первую очередь. И желание зачистить как информационное, так и политическое поле от тех политиков, которые могут быть эффективными, которые могут двигать Украину в сторону интеграции с Европейским Союзом, и которые имеют соответствующие политические команды, которые могут изменить ситуацию в стране", - высказалась нардеп.

По ее словам, заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии про причины неудовлетворения работой генпрокурора Руслана Рябошапки только подтверждает гипотезу о политически мотивированных преследованиях.

"Думаю, что это признание Арахамии является абсолютно говорящим - когда с одной стороны все говорят, что не вмешиваются в деятельность независимых правоохранительных органов, но увольняют генерального прокурора, потому что он отказывается подписывать абсолютно абсурдные подозрения", - отметила Виктория Сюмар.

Напомним, Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки.

"Последней каплей, наверное, стало неподписание [подозрения] по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.