Також призупинено весь експорт та імпорт компанії до Росії та Білорусі.

Шведська компанія ІКЕА призупиняє роботу в Росії. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії.

“Руйнівна війна в Україні — це людська трагедія, і ми глибоко співпереживаємо та непокоїмося про мільйони постраждалих. Inter IKEA Group та Ingka Group вжили заходів для забезпечення особистої безпеки співробітників IKEA і їхніх сімей, і ми продовжуватимемо це робити”, – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що війна вже вплинула на людство. “Це також призводить до серйозних збоїв у ланцюжку постачань і торгових умовах. З усіх цих причин групи компанії вирішили тимчасово зупинити діяльність ІКЕА в Росії”, – йдеться в заяві.

IKEA Group ухвалила рішення зупинити весь експорт та імпорт до Росії та Білорусі. Група також зупиняє всі виробничі операції IKEA Industry в Росії. Тобто всі постачання від усіх субпостачальників до цих підрозділів зупиняються.

Ingka Group вирішила зупинити всі роздрібні операції IKEA в Росії.

Окрім того, фонд ІКЕА, фінансований Фондом Ingka, пожертвував 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для переселенців з України.

Крім того, Inter IKEA Group та Ingka Group виділять по 10 мільйонів євро кожна для Управління ООН у справах біженців, Save the Children та інших організацій.

Нагадаємо, компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну.