Данська корпорація Jysk також припиняє роботу в РФ

Роботу в Росії зупинили Lego і H&M.

Данська транснаціональна корпорація Jysk, яка входить до Lars Larsen Group, тимчасово зупиняє роботу в Росії.

Про це пише finans.dk.

У країні зараз працюють 13 магазинів, у яких працевлаштовано 200 людей.

Директор з комунікацій Jysk Group Рун Юнгберг Педерсен зазначив, що компанія вивчала ситуацію протягом останніх днів.

“Чинні західні санкції проти Росії не торкаються операцій (компанії. – Ред.). Проте Jysk вирішила, як і інші західні компанії, тимчасово зупинити продаж. Аналогічне повідомлення надійшло в середу ввечері від данської Lego і шведської H&M”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про зупинку роботи у країні-агресорі заявила шведська компанія ІКЕА.