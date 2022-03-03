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Данська корпорація Jysk також припиняє роботу в РФ

Роботу в Росії зупинили Lego і H&M.

Данська корпорація Jysk також припиняє роботу в РФ
Фото: informacion.es

Данська транснаціональна корпорація Jysk, яка входить до Lars Larsen Group, тимчасово зупиняє роботу в Росії

Про це пише finans.dk.

У країні зараз працюють 13 магазинів, у яких працевлаштовано 200 людей.

Директор з комунікацій Jysk Group Рун Юнгберг Педерсен зазначив, що компанія вивчала ситуацію протягом останніх днів.

“Чинні західні санкції проти Росії не торкаються операцій (компанії. – Ред.). Проте Jysk вирішила, як і інші західні компанії, тимчасово зупинити продаж. Аналогічне повідомлення надійшло в середу ввечері від данської Lego і шведської H&M”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про зупинку роботи у країні-агресорі заявила шведська компанія ІКЕА.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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