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В России при обыске у 17-летнего подростка изъяли флаг Украины и книгу Немцова

Карим Зянчурин в интернете обсуждал взрыв возле здания ФСБ в российском Архангельске.

В России при обыске у 17-летнего подростка изъяли флаг Украины и книгу Немцова
Фото: ura.ru

17-летнего жителя российского Кирова Карима Зянчурина считают читателем "экстремистских материалов" в соцсети "Вконтакте". Обыск у него дома начался в 6 утра и длился три часа. Обычный чай с травами хотели изъять как наркотическое вещество, передает Радио Свобода.

Сообщается, что в опись подозрительных предметов попали книга Бориса Немцова "Путин. Война", печатные материалы движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского и украинский флаг. Все электронные носители: компьютеры, телефоны, карты памяти, флешки - были изъяты для дальнейшего изучения как возможные доказательства "экстремистской деятельности".

После обыска подростка вместе с отцом доставили в кировское управление ФСБ, где допрос продолжался более трех часов. По версии правоохранительных органов, Карим Зянчурин читал некие "экстремистские материалы" в социальной сети в VKontakte. Как объяснил сам задержанный, он был подписан на леворадикальное сообщество "Народная Самооборона".

Подписчики этого сообщества обсуждали взрыв в Архангельске 31 октября 2018 года, который, по данным полиции, совершил 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Это событие уже привело к возбуждению нескольких дел об оправдании терроризма – из-за публикаций, авторы которых якобы поддержали Жлобицкого.

Кариму Зянчурину присвоен статус свидетеля по уголовному делу об экстремистских публикациях в Интернете, связанных со взрывом в Архангельске. Подросток был отпущен на свободу после допроса.

Как сообщалось, в Крыму ФСБ изъяла у проукраинского активиста портрет Степана Бандеры.

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