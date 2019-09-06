Фото: EPA/UPG Элина Свитолина и Серена Уильямс

Во втором сете экс-первая ракетка мира смяла украинку своей мощью, отдав Элине лишь гейм.

Итоговая победа Серены 6:3, 6:1.

Поединок продолжался чуть более часа.

В финальном матче турнира Уильямс-младшая встретится с открытием нынешнего сезона, 19-летней канадкой Бьянкой Андрееску, которая в упорной борьбе выиграла у швейцарки Белинды Бенчич второй полуфинальный матч 7:6 (7-3), 7:5.

Отметим, что Бьянка почти в два раза младше своей 37-летней соперницы.

Обновление. Видеообзор матча Уильямс - Свитолина: