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Свитолина разгромно уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open (обновлено)

Американка отдала украинке лишь 4 гейма.

Элина Свитолина и Серена Уильямс
Фото: EPA/UPG
Элина Свитолина и Серена Уильямс
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале US Open-2019 против американки Серены Уильямс оказала сопротивление лишь в первой партии, проиграв 3:6.

Во втором сете экс-первая ракетка мира смяла украинку своей мощью, отдав Элине лишь гейм.

Итоговая победа Серены 6:3, 6:1.

Поединок продолжался чуть более часа.

В финальном матче турнира Уильямс-младшая встретится с открытием нынешнего сезона, 19-летней канадкой Бьянкой Андрееску, которая в упорной борьбе выиграла у швейцарки Белинды Бенчич второй полуфинальный матч 7:6 (7-3), 7:5.

Отметим, что Бьянка почти в два раза младше своей 37-летней соперницы.

Обновление. Видеообзор матча Уильямс - Свитолина:

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