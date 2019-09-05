Президент немецкого футбольного клуба ушел с поста после обвинений в распространении детского порно

Бывший защитник сборной Германии, дортмундской "Боруссии", "Реала" и "Шальке-04" Кристоф Метцельдер временно ушел в отставку с поста президента родного "Хальтерн-ам-Зее", сообщает пресс-служба клуба четвертого немецкого дивизиона (Regionalliga).

"Пока все не прояснится с расследованием, бывший игрок сборной оставит все свои посты в "Хальтерн ам Зее", - говорится в заявлении клуба.

38-летний функционер находится под следствием по подозрению в распространении детской порнографии. Накануне он был допрошен по данному делу, полиция конфисковала его компьютер и телефон.

Интересно, что информацию полицейские получили от его невесты, которая заявила, что Метцельдер якобы послал ей в WhatsApp 15 снимков детского порно.

В составе сборной Германии Метцельдер провел 47 матчей и принял участие в ЧМ-2002 и 2006 ("серебро" и "бронза" соответственно), а также в "серебряном" для Бундестим Евро-2008.

В 2013 году он завершил профессиональную карьеру, а пост президента "Хальтерн-ам-Зее" занял год спустя.

Добавим, что после 6-го тура Regionalliga/Запад "Хальтерн-ам-Зее" с одиннадцатью очками занимает 4-е место в турнирной таблице, уступая лидеру 5 очков.