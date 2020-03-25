В Тернопольской области обнаружили коронавирус еще у двоих человек

Фото: tr.dsns.gov.ua Дезинфекция больницы в Монастыриске.

В Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус еще у двоих жителей Монастырисского района.

Об этом говорится в сообщении тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

Заболели 62-летний житель села Швейков и 63-летний житель города Монастыриска.

Общее количество заболевших выросло до восьми человек, большинство из которых, очевидно, связаны между собой.

21 марта COVID-19 выявили у 57-летнего священника из города Залещики.

23 марта - у 68-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах. Мужчина умер в реанимации.

24 марта - у трех жителей Монастырисского района 1972 г.р., 1979 г.р. и 1966 г.р.

25 марта - жителя Тернополя 1965 г.р., который приехал из Австрии.

Шесть населенных пунктов в Тернопольской области, включая Швейков и Ковалёвку, закрыты полицией.