В Тернопольской области обнаружили коронавирус еще у двоих человек

В Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус еще у двоих жителей Монастырисского района.
Об этом говорится в сообщении тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
Заболели 62-летний житель села Швейков и 63-летний житель города Монастыриска.
Общее количество заболевших выросло до восьми человек, большинство из которых, очевидно, связаны между собой.
- 21 марта COVID-19 выявили у 57-летнего священника из города Залещики.
- 23 марта - у 68-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах. Мужчина умер в реанимации.
- 24 марта - у трех жителей Монастырисского района 1972 г.р., 1979 г.р. и 1966 г.р.
- 25 марта - жителя Тернополя 1965 г.р., который приехал из Австрии.
Шесть населенных пунктов в Тернопольской области, включая Швейков и Ковалёвку, закрыты полицией.