Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Росія узаконила відключення користувачів від інтернету та зв’язку за вимогою ФСБ, — спротив

РФ посилює репресії проти населення ТОТ України.

Росія узаконила відключення користувачів від інтернету та зв’язку за вимогою ФСБ, — спротив
Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр

Росія офіційно надала ФСБ право вимикати користувачів від інтернету та мобільного зв’язку. 

Про це інформує Центр національного спротиву.

"росія офіційно узаконила новий інструмент контролю — оператори зв’язку тепер зобов’язані відключати користувачів від зв’язку та інтернету за вимогою ФСБ. Формально — “в інтересах безпеки держави”, фактично — для стеження, тиску й репресій", — ідеться у повідомленні.

За рішенням президента РФ або уряду, спецслужби зможуть тимчасово обмежувати доступ до зв’язку без судового рішення, пояснень користувачам і без будь-якої відповідальності з боку операторів.

Як зазначають у ЦНС, для мешканців окупованих територій України це означає ще жорсткіший контроль: можливість точково відключати зв’язок активістам або підозрюваним у співпраці з Україною.

Блокування месенджерів та каналів, де поширюється достовірна інформація, виявлення представників підпілля через цифрові сліди, а також створення так званих "зон мовчання", де люди залишаються без інтернету та мобільного сигналу.

"Це ще один крок до повної інформаційної ізоляції ТОТ — коли замість доступу до правди мешканцям залишають лише пропаганду і страх", — ідеться у повідомленні.
