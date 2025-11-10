Росія узаконила відключення користувачів від інтернету та зв’язку за вимогою ФСБ, — спротив

Росія офіційно надала ФСБ право вимикати користувачів від інтернету та мобільного зв’язку.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"росія офіційно узаконила новий інструмент контролю — оператори зв’язку тепер зобов’язані відключати користувачів від зв’язку та інтернету за вимогою ФСБ. Формально — “в інтересах безпеки держави”, фактично — для стеження, тиску й репресій", — ідеться у повідомленні.

За рішенням президента РФ або уряду, спецслужби зможуть тимчасово обмежувати доступ до зв’язку без судового рішення, пояснень користувачам і без будь-якої відповідальності з боку операторів.

Як зазначають у ЦНС, для мешканців окупованих територій України це означає ще жорсткіший контроль: можливість точково відключати зв’язок активістам або підозрюваним у співпраці з Україною.

Блокування месенджерів та каналів, де поширюється достовірна інформація, виявлення представників підпілля через цифрові сліди, а також створення так званих "зон мовчання", де люди залишаються без інтернету та мобільного сигналу.

"Це ще один крок до повної інформаційної ізоляції ТОТ — коли замість доступу до правди мешканцям залишають лише пропаганду і страх", — ідеться у повідомленні.