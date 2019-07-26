На выходных в центре Киева частично перекроют движение транспорта из-за крестного хода

В самом центре будет запрещено движение всех видов транспорта.

В Киеве на выходные дни 27 и 28 июля из-за крестного хода ПЦУ изменится маршрут общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В субботу, 27 июля, с утра и до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на улице Трехсвятительской, улице Крещатик, Владимирском спуске, улицах Михаила Грушевского, Ивана Мазепы, Лаврской будет организовано движение автобусов маршрута № 114 на участках:

от улицы Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев спуск - Почтовая площадь - улица Набережно-Крещатицкая - дальше постоянным маршрутом;

от железнодорожного вокзала "Центральный" - улица Семена Петлюры - бульвар Тараса Шевченко - улица Леонтовича - улица Богдана Хмельницкого - улица Владимирская - Софийская площадь.

Работа автобусного маршрута № 24 будет организована от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади, а автобусный маршрут № 62 будет курсировать от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной).

Также работа автобусов маршрута № 55 будет организована от Дарницкого площади до улицы Старонаводницкой по собственной трассой, далее - улица Генерала Алмазова - бульвар Леси Украинки - улица Бассейная - улица Эспланадная - улица Рогнединская - станция метро "Дворец Спорта" - улица Рогнединская - улица Шота Руставели - бульвар Леси Украинки - улица Генерала Алмазова - улица Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту.

Работа троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от станции метро "Выдубичи" к бульвару Леси Украинский (до улицы Новогоспитальной).

В воскресенье, 28 июля, будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Владимирской, Владимирском проезде, улицах Софийской, Аллы Тарасовой, Малой Житомирской, Рыльском переулке, Михайловском переулке, улицах Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Большой Житомирской. В связи с этим движение общественного транспорта будет организовано:

троллейбусов маршрута № 6 - от Минского массива станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрута №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Европейской площади.

Работа автобусов маршрута № 114 будет организована на участках: