Университеты начали публиковать списки зачисленных абитуриентов

Информация в личных кабинетах абитуриентов начала обновляться в 16 часов.

Университеты начали публиковать списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджет. Начиная с 16 часов, информация о результатах подачи заявления появляется в личных кабинетах школьников, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Рекомендации к зачислению получили более 60 тыс. абитуриентов, поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления). Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

У абитуриентов, получивших рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.

Окончательное зачисление произойдет после 31 июля: до этого дня абитуриенты должны подать в вуз оригиналы документов, приказы о зачислении будут опубликованы 1 августа.

Напомним, по данным Минобразования, наиболее популярными вузами в этом году стали Киевский национальный университет им. Шевченко, а также "Львовская политехника". Список популярных специальностей возглавили "Филология" и "Право".